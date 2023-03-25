Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılıyor.

Depremin ardından bir ay geçmişken depremzedeler için kalıcı konutların temelleri atılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi inşasına başlandığını vurgulayarak konutların bir yıl içerisinde teslim edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun’da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni’nde konuştu.

"1 milyon 350 bin konut yapmış bir iktidar var karşınızda"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda, "Şu ana kadar 1 milyon 350 bin konut yapmış bir iktidar var karşınızda. Laf ola beri gele yok. İcraat icraat icraat" diyerek 3 bin 122 konut ile birlikte 22 bin 467 konutun inşası fiilen başladığını duyurdu.

Erdoğan'ın satır başlıkları şu şekilde:

"Bize düşen göre Hatay'ı bir an önce ayağa kaldırmaktır"

Ülke ve millet olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki insanımız ile yaşadığımız ağır yıkımın acısı yüreklerimizdedir. Depremde yitirdiğimiz insanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Kaybımız öylesine büyük, acımız öylesine derin ki anlatmaya kelimeler kıfayet etmiyor. Vefat eden kardeşlerimizin aziz hatıraları yüreklerimizde ebediyen yaşayacaktır. Bize düşen asıl görev ise can kaybı yaşaan 11 ilimizi ve özellikle en büyük yıkıma ve acıya maruz kalan Hatay'ı bir an önce ayağa kaldırmaktır.

Ancak bu şekilde insanlarımızın yeniden hayata tutunmalarını, umutlarını yeşertmelerini, geleceklerine güvenle bakmalarını sağlayabiliriz. Attığımız her adımı, başlattığımız her projeyi bu gaye ile planlıyor, yürütüyoruz.

Hamdolsun yaklaşık 1,5 ay içinde arama kurtarma çalışmalarının bittiği, enkaz kaldırma faaliyetlerinin hızla sürdüğü, geçici barıma merkezlerinin yaygınlaştırıldığı, kalıcı konutların yapımına başlandığı bir döneme girdik.

"309 bin aileye 10 bin liralık ödemeler yapıldı"

Geçici barınma için 125 bini AFAD tarafından olmak üzere 156 bin çadır dağıtılmış veya kurulmuştur. AFAD tarafından 22 bin ve bağış olarak da 14 bin olmak üzere toplam 36 bin konteynerin alt yapısı kurulumu, nakli sürmektedir.

Bu konteyner sayısı mevcut başvuruyu fazlasıyla karşılayacak seviyededir. Yaklaşık 309 bin aileye 10 bin liralık ödemeler yapılmış, 101 bin aileye de 15 bin liralık taşınma paralarının ödenmesine başlanmıştır.

"Bekleyecek vakti de sabrı da, dermanı da yoktur"

Kalıcı konutlarla ilgili hazırlıkları da inşaat safhasına getirdik. Birileri bize kalıcı konutların yapımı, kadim şehirlerimizin imarı ve ihyası konusunda acele ettiğimizi söylüyor.

İleri sürülen gerekçelerin ilmi ve teknik geçerliliğinin olmadığını, Van'dan Elazığ ve Malatya depremlerine kadar yaptığımız çalışmalarda gördük.

Daha önemlisi bu şehirlerde yaşaşan milyonlarca insanımızın kimsenin keyfini bekleyecek kimsenin hesaplarının tekemmülünü bekleyecek vakti de sabrı da, dermanı da yoktur.

"Bir yılda 319 bin konut yaparak şehirlerimizi ayağa kaldırma sözü verdik"

İşte biz bunun için bir yılda 319 bin konut yaparak, alt yapısı ile, iş yerleri, sosyal ve kültürel birimleri ile tüm ihtiyaçlarını tamamlayarak şehirlerimizi ayağa kaldırma sözü verdik.

Seçimleri daha önce açıkladığımız 14 Mayıs'ta yapma kararımızın gerisinde de aynı anlayış vardır. Deprem bölgesinde yürüttüğümüz çalışmalar seçim atmosferinden etkilenmesin bu iş bir an önce ülkenin gündeminden çıksın istedik.

Bakanlıklarımızla, kurumlarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, özel sektörümüzle tam kapasite sahadayız.

"Hatay yaralı iken kalan 80 vilayetimiz sağlıklı olamaz"

500 kilometrelik bir alana yayılan böylesine büyük bir felaketin yıkıcı etkilerinin bu kadar kısa sürede üstesinden gelip kalıcı konutların yapımına başlayacak başka bir ülke bulamazsınız.

Türkiye devletinin gücü, hükümetinin kararlılığı, milletinin inancı ile bunu başarmıştır. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiğimiz Cumhuriyetimizin yeni asrı ile ilgili hedeflerine ulaşabilmesinin birinci şartı deprem yaralarını sarmaktır. Hatay yaralı iken kalan 80 vilayetimiz sağlıklı olamaz.

Hatay hüzünlü iken kalan 80 vilayetimiz neşe ile hayatına devam edemez. Deprem şehirlerimizin tamamı için aynı durum geçerlidir. Bu imtihanı hep birlikte verecek bu felaketin izlerini hep birlikte ortadan kaldıracağız.

Bunun için hızla yürüttüğümüz geçici barınma merkezlerinin kurulumu, yardım faaliyetleri, kalıcı konutların inşası, mevcut yerlerin ihyası konusunda herhangi bir kesintiye veya gecikmeye izin veremeyiz.