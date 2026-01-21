Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü'nde beklenen transfer haberleri gelmeye başladı.

Dün akşam saatlerinde iki transfer açıklanırken bunlardan biri heyecan yaratan Oğulcan Çağlayan oldu.

Arca Çorum FK da, Oğulcan için teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda; "Teşekkürler Oğulcan Çağlayan! Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan’ın transferi konusunda Vanspor FK ile anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.