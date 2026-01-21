Van’da kar bu kış etkili oluyor. Önceki gün etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle Van’ın birçok ilçesinde çok sayıda yol ulaşıma kapanmıştı. Belediye ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken bugün itibari ile yolu ulaşıma kapalı yerleşim yeri sayısı 198 olarak açıklandı.

Bahçesaray ilçesinde 35, Başkale ilçesinde 2, Çatak ilçesinde 105, Edremit ilçesinde 1, Erciş ilçesinde 6, Gevaş ilçesinde 12, Gürpınar ilçesinde 33, İpekyolu ilçesinde 1, Muradiye ilçesinde 1 ve Saray ilçesinde de 2 olmak üzere Van genelinde 198 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekipler kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.