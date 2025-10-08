Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, onkoloji kliniğindeki süreçlerin optimize edildiğini söyleyerek, tanı ve tedavi süreçlerinde en güncel yöntemlerin uygulanmasına özen gösterildiğini vurguladı.

Özellikle çocuk onkolojisi alanında bölgede tek adres konumundaki Dursun Odabaş Tıp Merkezi, yeni servis açılışıyla birlikte daha fazla hastaya tedavi imkanı sunmayı hedefliyor.

“BÖLGEDE ÇOCUK KANSERİ TEDAVİSİ YALNIZCA BU HASTANEDE YAPILIYOR”

Bölgedeki çocuk kanseri vakalarının büyük kısmının Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavi altına alındığını ifade eden Karaman, “Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Onkoloji Ünitesinde yaklaşık 10 kişilik bir akademik kadro özveriyle sağlık hizmeti veriyor. Artan kanser hasta sayısına bağlı olarak tedavi ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verebilmek için yeni bir servis de açtık. Bölgede çocuk kanseri tedavisi yalnızca bu hastanede yapılıyor, bu nedenle çevre illerden gelen hastalar için de önemli bir merkez konumunda.” dedi.

Çevre illerde benzer bir uzmanlık seviyesine sahip başka bir birim bulunmadığını belirten Prof. Dr. Karaman, hastaların konforunu artırmaya yönelik çalışmaları amaçladıklarını söyledi.

“MODERN BİR ORTAMDA KEMOTERAPİ HİZMETİ SUNUYORUZ”

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yeni servis, hasta bakım kalitesini artırmak ve yoğun talebi karşılamak amacıyla hizmete alındı. Ünite, modern tıbbi olanaklarla donatılmış olup, bölgedeki hastalara umut olmaya devam ediyor. Ferah ve modern bir ortamda kemoterapi hizmeti sunuyoruz. Onkoloji ünitemiz, hastanemizde iyi koşullara sahip, ayrıca yeni projelerle bu şartların daha da iyileştirileceğini umuyoruz.”