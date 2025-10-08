İlçede ikamet eden Mücahit Özaras, evinde pişirmek üzere çarşıdan birkaç kilo balık satın aldı. Balıkları poşete koyarak evine getiren Özaras, balıkları boşalttığı sırada aralarında daha önce görmediği farklı bir hayvan türüyle karşılaştı. Durumu hemen araştırmaya koyulan Özaras, çıkan canlının denizatı olduğunu öğrendi.

Gördüğü manzaraya oldukça şaşıran Mücahit Özaras, ilk kez böyle bir canlıyla karşılaştığını ifade ederek, "Çarşıdaydım, eve dönerken satılan balıkları gördüm, çok güzel görünüyorlardı. Hemen birkaç kilo alıp eve getirdim. Hazırlık yapmak için poşetten döktüğüm an bu tür çıktı. Araştırdığımda ise denizatı olduğunu öğrendim. Bazen önümüze ne geleceği belli olmuyor. İlk defa da olsa bu canlıyı görmüş olduk" dedi.

Denizatlarının ılıman ve tropikal bölgelerdeki deniz habitatlarında yaşadığı, genellikle sığ sularda deniz yosunları, deniz çayırları, mangrov kökleri ve mercan resifleri arasında bulundukları biliniyor. Bazı türler, okyanustan daha az tuzlu sulara dayanabildikleri için haliçlerde de yaşayabiliyor.