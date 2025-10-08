Van Büyükşehir Belediyesi tarafından inşasına başlanan ve 11 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 57 bin 613 metrekarelik alana yapılan şehirlerarası otobüs terminalinde çalışmalar sürüyor.

Kent merkezine 17 kilometre uzaklıkta, Çevre Yolu’na entegre şekilde yapılan otobüs terminali, bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere yatay mimariye uygun şekilde inşa ediliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projeyle, mevcut otogarın oluşturduğu trafik yükü şehir dışına taşınarak, trafiğin rahatlatılması da amaçlanıyor.

PROJE İÇERİĞİ

Modern bir yapıda olacak otobüs terminalinin projesinde; araç bakım istasyonu, emanet birimi, ticari alanlar, sosyal alanlar, WC’ler, bebek bakım odaları, mescit, bekleme alanı, mutfak, çok amaçlı salon, idari birimler, personel ofisleri, sığınak, peyzaj ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

VALİ BALCI ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yeni otogarın yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Balcı, yeni otobüs terminalinin önümüzdeki yılın ortalarında bitirilmesinin planlandığını aktardı.

Vali Balcı, açıklamasında; “Van’ımız için aşkla, şevkle, canla, başla, yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Yeni otogar Erciş yolu üzerimizde, Vanlı hemşehrilerimize huzur, refah içerisinde hayırlı güzel yolculuklar yapma imkanı sağlayacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Balcı, otogarın bitim tarihine ilişkin de; “Van şehirlerarası otobüs terminalindeki inşaat çalışmalarımız devam ediyor, inşallah önümüzdeki yıl ortalarında bitirmeyi planlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.