“Kent Uzlaşısı” operasyonu kapsamında tutuklandıktan sonra yaklaşık bir yılın ardından serbest bırakılan Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van'da partililer tarafından karşılandı. Van Ferit Melen Havalimanı önünde açıklamalarda bulunan Özer, barış sürecine ilişkin somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Van Ferit Melen Havalimanı’nda CHP'liler tarafından davul zurnayla karşılanan Ahmet Özer, yaptığı açıklamada, özgürlüğüne kavuşmasının buruk bir sevinç olduğunu belirtti. Cezaevlerinde halen çok sayıda siyasetçinin bulunduğunu hatırlatan Özer, “Başta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere 16 belediye başkanı şu anda içeride. Aynı zamanda Van’ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya 8 yıldır cezaevinde. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı da aynı şekilde cezaevinde” dedi.

'Hasta tutuklular tedavi olabilmeli'

Cezaevlerindeki hasta tutuklulara da dikkat çeken Özer, “Muhittin Böcek, Mehmet Murat Çalık, Halil Çalış ve ismini sayamadığımız birçok hasta tutuklu var. İnsan haklarına saygının gereği olarak bu kişilerin bir an önce serbest bırakılıp tedavi olmaları gerekir” diye konuştu.

'AİHM ve AYM kararları uygulanmalı'

Ahmet Özer, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanmasının önemine vurgu yaparak, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman hakkında verilen kararların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Bu adımların, toplumun rahatlamasını ve Türkiye’de hukuk güvenliğinin güçlenmesini sağlayacağını ifade etti.

'Ana muhalefete operasyonlar son bulmalı

Açıklamasının sonunda net bir mesaj veren Özer, “Bir taraftan barış sürecini yürütürken, diğer taraftan ana muhalefet partisine operasyonlara başvurmamak gerekir. Bunlar artık son bulmalı” dedi. Türkiye’nin demokratikleşme adımlarıyla kalıcı ve onurlu bir barışa ulaşacağına inandığını belirten Özer, bu süreçte üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğini sözlerine ekledi.