Meteorolojik değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinde ise yer yer yoğun kar yağışlı olması bekleniyor.

UYARI VERİLDİ

Meteoroloji, beklenen yağışlardan dolayı Van ve bölge illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarıda; “Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney ilçelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli sağanak yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerinde ise yer yer yoğun kar yağışlı olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.