Sağlık Bakanlığı, “Dumansız Türkiye” hedefinde yeni bir düzenlemeye gitti. Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, 2025 yılı içerisinde yapılan çapraz denetimlerde 4 bine yakın cezai işlem uygulandığını belirtti.

ARTIK SİGARA İÇEN DE CEZA ÖDEYECEK

Denetimlerde artık sadece işletmeler değil, kapalı alanda sigara içen bireyler de cezalandırılacak.

1000’E YAKIN EKİP SAHADA, DENETİMLER ARTIYOR

Demirkol, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde, çevre illerden gelen ekiplerin desteğiyle denetimlerin artırıldığını kaydetti. 1000’e yakın ekip kapalı alanlarda pasif sigara maruziyetini önlemek için görev başında. Uygulamada, 4207 sayılı Tütün Kontrolü Kanunu çerçevesinde kurallara uymayanlara karşı idari yaptırımlar uygulanıyor.

YENİ HEDEF: 1000 SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ

Demirkol, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 1000’e yakın sigara bırakma polikliniği açmayı hedeflediklerini söyledi. Şu ana kadar 700’den fazla poliklinik faaliyete geçti, sadece son 3 ayda 150 yeni merkez açıldı. Polikliniklerde, sigarayı bırakmak isteyen bireyler uzman hekimler tarafından ücretsiz destek alabiliyor.

e-SİGARA VE ‘PUFF’ ÜRÜNLERİNE SIKI TAKİP

Denetimler sadece klasik sigara ile sınırlı değil. Elektronik sigara, puff ve benzeri ürünlerin yasa dışı satışına karşı da kolluk kuvvetleriyle birlikte eş zamanlı çalışmalar yürütülüyor. Bu ürünlerin tespiti halinde yasal işlem ve el koyma işlemleri uygulanacak.

HER YIL 100 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

Demirkol, sigaranın Türkiye’de her yıl 100 bine yakın can aldığını belirterek şu uyarıyı yaptı: “Dünya genelinde 8 milyon kişi sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu ölümler önlenebilir. Sigara, aslında her yıl tekrarlayan büyük bir pandemidir. Hedefimiz, tertemiz havasıyla dumansız bir Türkiye inşa etmek.”