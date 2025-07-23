Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) devam ediyor.

Fuarda, Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı arasında "Eurofighter Typhoon Savaş Uçağı Kabiliyetlerinin Hükümetler Arasında Sağlanmasıyla İlgili Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

İmza töreninin ardından konuşan Güler, Healey'i Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye ve İngiltere arasında köklü tarihi bağlar ile güçlü ilişkiler bulunduğunu dile getiren Güler, bu bağların tezahürü olarak ikili ilişkileri daha da geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bugün de IDEF 2025 vesilesiyle bir araya geldikleri bakanla verimli ve yapıcı istişarelerde bulunduklarına dikkati çeken Güler, "Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı teyit ettiğimiz görüşmede NATO dahil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma işbirliğimizin savunma sanayii ve güvenlik alanındaki artan bağlarımızın önemini vurguladık. Aynı şekilde ortak caydırıcılığımızı desteklemek amacıyla stratejik ortaklığımızı derinleştirme taahhüdünde bulunduk." diye konuştu.

"Zapt, bizleri tam kapsamlı anlaşmaya bir adım daha yaklaştırılmaktadır"

Bakan Güler, ele aldıkları önemli bir başlığın "Eurofighter Typhoon" uçaklarına ilişkin olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Ülkemizin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesini, NATO'nun kilit müttefikleri olan ülkelerimizin dostluk bağlarımızı daha da güçlendireceğini, ülkemizin hava kabiliyetlerinin arttırılmasıyla NATO'nun da hava gücünün artmış olacağını, yeteneklerimizle ilgili işbirliğini güçlendireceğini ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yolu destekleyecek yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum. Bu kapsamda imzaladığımız mutabakat zaptı bizleri Eurofighter Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırılmaktadır."

Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon topluluğuna katılımı yönünde atılan bu olumlu adımı memnuniyetle karşıladığını belirterek "Gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönündeki ortak kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

MSB: Önemli bir adım olacak

Mutabakat zaptına ilişkin Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları, bugün İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen işbirliği dahil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma işbirliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki Bakan da İttifak'ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur.

İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir. Türkiye'nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO'nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye'nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığında, kabiliyet işbirliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır."

Açıklamada, "Savunma Bakanları bugün ortak bir mutabakat zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmileştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Her iki Bakan da bu imzayı, Türkiye'nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır." ifadelerine yer verildi.