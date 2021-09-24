Meteorolojiden rüzgar, yağış ve zirai don uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kuvvetli yağış ve rüzgar ile hafif zirai don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Yağışların Muş ve Bitlis çevreleri ile Van'ın batısı ve kuzeyinde zaman zaman yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Muş ve Bitlis çevreleri ile Van'ın batısı ve kuzeyinde beklenen yağışların zaman zaman yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 23 Eylül 2021 Perşembe gece saatlerinden başlayarak 26 Eylül 2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.
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