Meteorolojiden rüzgar, yağış ve zirai don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Yağışların Muş ve Bitlis çevreleri ile Van'ın batısı ve kuzeyinde zaman zaman yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerinden orta kuvvette, akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizde rüzgarın akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Muş ve Bitlis çevreleri ile Van'ın batısı ve kuzeyinde beklenen yağışların zaman zaman yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 23 Eylül 2021 Perşembe gece saatlerinden başlayarak 26 Eylül 2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.