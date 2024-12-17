Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme karşılaşmasında Çaykur Rizespor A.Ş ile karşı karşılaşacak. Karşılaşmanın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı taraftarlar tarafından merak konusu oldu.

4. Tur eleme maçında deplasmanda Bursaspor’u eleyen temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, 5. Tur eleme maçında bugün Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor A.Ş’ye konuk olacak.

ÇAYKUR RİZESPOR- VAN SPOR MAÇI CANLI YAYINLANACAK MI?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme turunda Çaykur Rizespor A.Ş - Artı Değer Van Spor FK karşılaşmasının canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu. Zorlu eleme maçının A Spor ekranlarından canlı yayınlanacağı ve şifresiz olacağı öğrenildi.

Karşılaşma 17 Aralık Salı günü (bugün) saat 18.00’de Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak.