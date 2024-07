Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA'nın Merih Demiral’e verdiği 2 maç men cezası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "3 maçın altındaki cezalarda CAS'a itiraz ve başvuru yolunun kapalı olmasından dolayı verilen 2 maçlık ceza ile itiraz hakkımız elimizden alınmıştır" dedi. Peki, CAS nedir? CAS'a nasıl başvurulur ve başvuru şartları nelerdir?

CAS Nedir?

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İngilizce adıyla Court of Arbitration for Sport, Fransızca adıyla Tribunal Arbitral du Sport (TAS), spor hukuku ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kurulmuş uluslararası bir tahkim mahkemesidir. Ana merkezi İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan CAS’ın, New York, Sidney ve Lozan’da mahkemeleri bulunmaktadır. Ayrıca, Olimpiyatlara ev sahipliği yapan şehirlerde geçici mahkemeler kurulmaktadır.

CAS’a Nasıl Başvurulur?

Taraflar arasında bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda ve bu anlaşmazlık CAS’a götürülmek istendiğinde, taraflar arasında bir tahkim anlaşması sağlanmış olması gerekmektedir. Olimpiyat Tüzüğü’nün 61. maddesine göre, Olimpiyat Oyunları ile ilgili her türlü anlaşmazlıkta sadece CAS yetkilidir. Uluslararası Olimpik Federasyonlar ve bazı devletler, anti-doping yasaları ihlallerinde de CAS’ın yargılama yetkisini tanımaktadır.

CAS’a Başvuru Şartları Nelerdir?

Tahkim Anlaşması: Taraflar arasında CAS’a başvuru yapılmasını öngören bir tahkim anlaşmasının bulunması. Başvuru Süresi: Belirli bir süre içinde başvuru yapılması gerekmektedir. Bu süre genellikle ilgili spor federasyonu tarafından belirlenir. Ödeme: Başvuru harcı ve diğer masrafların ödenmesi gerekmektedir. Dilekçe: Başvuru dilekçesinde anlaşmazlık konusu, talep edilen karar ve delillerin sunulması gerekmektedir.

Yargılama ve Temyiz Süreci

CAS kararlarına karşı İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi’nde temyiz yoluna gidilebilmektedir. Ancak, CAS kararlarının temyizleri nadiren kabul edilmektedir ve genellikle usule ilişkin sorunlarla sınırlıdır. Mart 2012’de İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi’nde 7 başarılı temyiz başvurusu gerçekleşmiştir. Bunların altı tanesi usule ilişkin, biri ise esasa ilişkin olup Brezilyalı futbolcu Matuzalem ile ilgiliydi.

Mehmet Büyükekşi’nin açıklamaları, UEFA'nın Merih Demiral’e verdiği cezada CAS'a başvurunun neden yapılamadığını gözler önüne serdi. CAS, spor dünyasında önemli bir yargılama organı olup, başvuru ve yargılama süreçleri belirli şartlara bağlıdır. Detaylar ve güncel gelişmeler için takipte kalın!