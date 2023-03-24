Bünyesinde barındırdığı birçok farklı branşta mücadelelerini sürdüren Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, branşların alt klasmanlarında da birçok başarıya imza atıyor.

Son olarak Muş ve Batman’da düzenlenen U-16 kızlar ve erkekler bölge şampiyonalarında mücadele eden Van ekibi, her iki kategoride de başarılı sonuçlar alarak Anadolu şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Muş ilinde düzenlenen Erkekler Basketbol U-16 Bölge şampiyonasında Mardin temsilcisini 61-45, Batman takımını 54-51 ve Adıyaman takımını da 48-33 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, şampiyonayı 1.’likle tamamlayarak kupanın sahibi oldu.

Batman ilinde düzenlenen Kızlar Basketbol U-16 Bölge şampiyonasında ise 3 maçın ikisinde galip gelen Büyükşehir Belediyespor, turnuvayı ikincilikle tamamlayıp Anadolu şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Anadolu şampiyonasının oynanacağı tarihlerin Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde belirleneceği bildirildi.İHA