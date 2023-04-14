Kentte yeşil alan sayısını artırmak adına birçok yeni projeyi hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi, yeni bir park yapımı için harekete geçti. Erciş Yolu üzerinde bulunan Yeni Marangozlar Sanayi Sitesinde atıl durumdaki 12 dönümlük arazi üzerine Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yeni bir park yapılacak.

Yapılan park ile alandan geçen dere ıslah edilirken, sel ve taşkın sularının da önüne geçilecek.

Ayrıca park alanına mevsim şartlarına uygun ağaçlar dikilip, sanayi esnafı ve vatandaşın iyi vakit geçirmesi için de kamelyalar ve oturma bankları kurulacak.

Farklı konseptle yapılan parkta yürüyüş yolları, çocuk ve spor alanları, süs havuzları lavabo ve tuvaletler yapılacak.

Çalışmalarına başlanan parkın yaz mevsimine kadar hizmete geçirilmesi hedefleniyor.iha