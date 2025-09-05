Van Büyükşehir Belediyesi daha yeşil bir kent için çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir genelindeki modüler direk saksı sistemlerini kullanarak çeşitli noktalara sardunya bitkileri yerleştirdi.

Maraş Caddesi, İkinisan Caddesi ve Sahil Yolu olmak üzere birçok cadde ve refüje yerleştirilen sardunyalar caddelere ayrı bir güzellik katarken refüjleri de canlılık kazandırdı. Çiçeklere düzenli sulama ve bakım faaliyetleri yapılırken saksılarda bulunan yabancı otlar temizlenip bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yeşil alanları artırmaya, şehir estetiğini geliştirmeye ve çevre bilincini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.