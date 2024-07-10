Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca, numarataj çalışmaları kapsamında yenilenen cadde, sokak ve bulvar levhalarının bakım ve onarımı yapılıyor.

Sağlıklı bir kent, adres envanterinin oluşturulması ve kentleşmenin takibinin sağlanması amacıyla yenilendiği belirtilen isim levhalarında zamanla oluşan hasarın, yurttaşların adres bulmasını zorlaştırarak, kent estetiğine de zarar verdiği belirtildi.

Bunun üzerine çalışma başlatan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde farklı noktalarda tespit edilen levhaların bakım ve onarımını gerçekleştirdiği aktarıldı.

Kent genelinde yürütülen bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.