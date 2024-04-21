Van Büyükşehir Belediyesi, TFF 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Van Spor Futbol Kulübü'nün bugün deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı müsabakayı canlı verecek. Kent Meydanına kurulacak olan dev ekrandan yayınalacak olan maç saat 15.00'te başlayacak.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, maçın canlı yayınlanacağını duyurdu. Zeydan paylaşımında, "Kentimizin takımı Vanspor’un yarın deplasmanda Beyoğlu Yeniçarşı takımıyla Saat 15:00 te oynacağı maçı, Van Mall AVM yanı Kent meydanında canlı yayınlayacağız. Vanspor’umuza şampiyonluk yolunda başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Zeydan'ın paylaşımı ise büyük beğeni topladı.