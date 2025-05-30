Tüm Van Spor taraftarları ile Batman Petrol Sporlular, Pazar günü Kayseri’de oynanacak olan Nesine 2. Lig Play-Off final maçına odaklandı.

Her iki kulübün taraftarlarının da maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Ancak maçı stadyumda izleyemeyecek olanlar da canlı yayın olup olmayacağını merak ediyor.

Edinilen bilgilere göre; 1 Haziran Pazar günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak Artı Değer Van Spor FK – Batman Petrol Spor A.Ş. final maçı HT Spor TV’den canlı olarak yayınlanacak. Maç saat 20.00’de başlayacak.

Nesine 2. Lig Play – Off final maçında rakibini eleyen takım 1. Lig’e yükselecek. Diğer takım ise gelecek sezon 2. Lig’de mücadele etmeye devam edecek.