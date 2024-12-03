Nesine 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK, 4 Aralık Çarşamba günü(yarın) Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında deplasmanda 3. Lig ekibi Bursaspor’a konuk olacak.

Siyah-kırmızılı temsilcimiz son 6 haftada 5 galibiyet ile 15 puan toplayarak iyi bir çıkış yakaladı. Bursaspor ise bu yıl 3. Ligde iyi oyun sergileyerek ve hiç yenilgi almayarak 1. sırada yer alıyor.

Son maçında Karacabey Belediye Spor’u evinde 2-0 mağlup eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, kupa maçında da bu seriyi devam ettirmek istiyor. Van ekibi Bursaspor’u eleyerek bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

BURSASPOR- VAN SPOR MAÇI CANLI YAYINLANACAK MI?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme turunda Bursaspor-Vanspor karşılaşmasının canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu. Zorlu eleme maçının A Spor ekranlarından canlı yayınlanacağı ve şifresiz olacağı öğrenildi.

Karşılaşma 4 Aralık Çarşamba günü saat 20.30’da Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumunda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda; 3. eleme turunu geçen 35 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'den dokuzar ekip olmak üzere toplam 58 takım mücadele edecek. Maçlar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. 5. Tur eleme turu kura çekimi ise 6 Aralık Cuma günü yapılacak.