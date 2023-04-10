Burhan Kayatürk, 23 Ağustos 1970 yılında Van'da dünyaya geldi. Babasının ismi Reşit, annesinin ismi Huri'dir. Pakistan Lahore Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını American International University'de İşletme Bölümünde tamamladı.

Burhan Kayatürk, Pakistan, Hindistan, Nepal ve Afganistan'da mühendislik ve proje müdürlüğü, uluslararası firmalarda danışmanlık ve üst düzey yöneticilik yaptı. AK PARTİ'nin Ankara Siyaset Akademisi Başkanı, Türkiye-Pakistan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı, Türkiye Mühendisler Birliği Onur Kurulu Başkan Yardımcısı ve Araştırmacı Girişimci İş Adamları Derneği İstişare Kurulu Başkanı olarak değişik görevlerde yer aldı. Pakistan Parlamentosu'nun ''Devlet Nişanı''na layık görüldü.

Burhan Kayatürk, 23. Dönemde Ankara, 24, 25 ve 26. Dönemde Van Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanlığı yaptı. 24. Dönemde AKPM Türk Grubu Üyesi oldu. APA Komisyon Başkanı, AK PARTİ MKYK üyesi, AK PARTİ Genel Merkez Dışişleri Başkan Yardımcısı ve Pakistan Dostluk Grubu Üyesidir.

İngilizce, Urduca, Arapça, Hintçe ve Japonca bilen Burhan Kayatürk, evli ve üç çocuk babasıdır.

Kayatürk, Paulmark giyim mağazalarının da ortaklarından biridir.