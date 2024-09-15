Geçtiğimiz hafta sonu Nazilli Spor A.Ş. ile oynadığı maçın ardından sonra Ankara’da kampa giren ve çalışmalarını orada sürdüren Artı Değer Van Spor FK, bugün gece maçında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Lige şampiyonluk parolası ile başlayan ve ilk iki haftayı kayıpsız geçen Artı Değer Van Spor FK, üçüncü maçından da sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Teknik sorumlu Tahsin Tam yönetiminde bu maç öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçiren kırmızı – siyahlılar, hanesine 3 puan daha yazdırarak zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Bugün saat 19.00’da Giresun Çotanak Spor Kompleksinde oynanacak olan Giresunspor – Artı Değer Van Spor FK maçını hakem Yunus Emre Çakan yönetecek. Oğuz Akyüz ve Enes Biroğlu’nun yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada Talha Öztürk de dördüncü hakem olarak görev alacak.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Giresunspor – Artı Değer Van Spor FK arasında oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak olan maç Van TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.