Prestijli Ödülün Sahibi Belli Oluyor

Hakan Çalhanoğlu'nun da yer aldığı ödül için birçok yetenekli futbolcu yarışıyor; Jude Bellingham, Ruben Dias, Phil Foden ve daha birçok isim dikkat çekiyor. Bu ödül için öne çıkan diğer adaylar arasında Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Harry Kane gibi dünya çapında tanınmış futbolcular da bulunuyor.

Ödül Kategorileri Hakkında Detaylar

Törende, En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu gibi çeşitli kategorilerde ödüller verilecek; ayrıca en iyi teknik direktörler ve kulüpler de ödüllendirilecek. Bu çeşitlilik, ödül töreninin ne denli önemli ve kapsamlı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Adaylar

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Artem Dovbyk (Girona/Roma)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Toni Kroos (Real Madrid)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Münih)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)