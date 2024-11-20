23 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Nesine 2.Lig Kırmızı Grup’taki karşılaşmanın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Son dört haftada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda zorlu rakibi Bucaspor 1928’i yenerek haftayı kayıpsız geçirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Serik Belediyespor’a mağlup olan ve haftayı puansız kapatan kırmızı siyahlı ekip deplasmanda sahaya galibiyet amacıyla çıkacak.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Cumartesi günü oynanacak 13. hafta karşılaşmasının yayıncı kuruluşu belli oldu. Taraftarların merakla beklediği karşılaşmanın Van’ın ulusal kanalı Van TV ekranlarından izleyicilere ulaştırılacağı kaydedildi.

23 Kasım Cumartesi günü yeni Buca Stadında oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak. Karşılaşma Van TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 12 haftalık periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 18 puanla 7. sırada yer alırken, rakip Bucaspor 1928 ise 26 puanla 4. sırada yer alıyor.