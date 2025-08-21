Büyükşehir Belediyesi’nin mega projelerinden olan ve geçtiğimiz yıl ilk iki etabı tamamlanan 10 kilometrelik Van Gölü Sahil Yolu ve bin 100 dönümlük alan tamamlanırken, sezon başında yapımına başlanan üçüncü etapta ise yoğun bir çalışma yürütülüyor. Toplamda 18 kilometre olan, Van Gölü sahil yolu tamamlanmasıyla birlikte kente değer katacak.

"Proje kent trafiğine nefes aldıracak"

Toplamda 18 kilometre uzunluğa ulaşacak ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne kadar uzanacak Van Gölü Sahil Yolu, 3 merkez ilçeyi sahilde buluşturuyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem kent trafiği önemli ölçüde rahatlayacak hem de vatandaşlar Van Gölü’nün eşsiz güzelliklerinden daha fazla faydalanma imkânı bulacak.

"Modern teknoloji ile asfalt çalışması"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İskele Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı ile Van İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi arasındaki 2 kilometrelik güzergâhta altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandı. Ardından PMT serimi yapılan yolda, sıcak asfalt serimine de geçildi. Asfaltlama çalışmalarında, uluslararası standartlarda kullanılan Big MultiPlex Ski cihazı ile kot farkı hatalarının önüne geçilerek, daha kaliteli ve uzun ömürlü yollar inşa ediliyor.

Projenin 8 kilometrelik üçüncü ve dördüncü etaplarında sahil yolu ile birlikte yürüyüş ve bisiklet yolları, kaldırım, peyzaj düzenlemeleri, aydınlatmalar, çocuk oyun alanları, sosyal donatılar ve geniş alanlar hayata geçirilecek. Böylece Vanlılar, gölün doğal güzellikleriyle bütünleşen modern bir yaşam alanına kavuşacak. Vatandaşlar da çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kente değer katan bu önemli proje için emeği geçenlere teşekkür etti.