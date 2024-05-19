Voleybol severlerin heyecanla beklediği FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan ile karşılaştı. Ancak dikkat çeken konulardan biri, Sırbistan Milli Takımı'nda Tijana Boskovic'in yer almamasıydı. Bu durum, sporseverlerin merakını uyandırdı ve arama motorlarına yöneldi. Peki, Boskovic neden yoktu? Tijana Boskovic neden milli takımda yer almadı?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan maçında 24-26, 25-17, 25-15, 25-21'lik setlerle 3-1 galip gelerek başarılı bir performans sergiledi. Ancak Tijana Boskovic'in Sırbistan Milli Takımı kadrosunda olmaması dikkat çekti. Boskovic, bu sezon Eczacıbaşı'nın kaptanlığını üstlenmiş olmasına rağmen CEV Şampiyonlar Ligi ve Sultanlar Ligi finallerinde takımıyla mağlubiyet yaşamıştı. Durumu açıklığa kavuşturmak amacıyla Sırbistan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın yeni baş antrenörü Giovanni Guidetti bir açıklama yaptı.

Baş antrenör Guidetti, Boskovic'in geçtiğimiz ay sonunda kendisinden izin istediğini ve bir süre dinlenmesine izin verdiğini ifade etti. İtalyan antrenör, sevilen oyuncunun yorgunluğunu atması ve dinlenmesi için bir mola verdiğini belirtti. Tijana Boskovic, liglerin sona ermesinin ardından Sırbistan'daki köyüne gitmeyi tercih etti.

Sırbistan Milli Takımı'nın yıldız isimleri olan Tijana Boskovic ve Maja Ognjenovic, VNL'nin 3. haftasında takıma yeniden katılacaklar. Milli takım, bu önemli oyuncuların geri dönüşüyle gücüne güç katacak ve mücadelesine devam edecektir.