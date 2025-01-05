Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Bolu’nun Gerede ilçesinde düzenlendi. Gerede Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 13 kulüpten 49 sporcu katıldı. Kar yağışı altında gerçekleştirilen yarışta, sporcular ısınma antrenmanının ardından verilen startla mücadele etti. Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler de yarışları takip etti. Dün başlayan organizasyon bugün tamamlandı. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: DHA