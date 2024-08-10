İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken çeşitli yetkililerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında Gazze'deki insani durumla ilgili bilgiler paylaştı.

"EN AZ 60 BİN FİLİSTİNLİ BATIDAKİ BÖLGELERE HAREKET ETTİ"

Nino, İnsani İşler KoordinasyonOfisi'nin (OCHA) raporuna göre, son 72 saatte en az 60 bin Filistinlinin batıdaki bölgelere doğru hareket etmiş olabileceğini tahmin ettiklerini aktardı.

İlk izlenimlere göre bu hafta tahliye edilen Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerinin "yaklaşık 43 kilometrekarelik bir alanı kapsadığını" belirten Nino, bu alanda üç düzineden fazla su sanitasyon ve hijyen tesisiyle Endonezya hastanesi de dahil olmak üzere beş işlevsel sağlık tesisinin bulunduğunu söyledi.

"GAZZE'YE ULAŞAN YARDIM KAMYONLARI HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINDA 80'İN ALTINA DÜŞTÜ"

Nino, "Gazze Şeridi'nin yüzde 80'inden fazlasının geçen yıl ekim ayından bu yana tahliye emri altına alındığı değerlendiriliyor." dedi.

Sözcü Yardımcısı Nino, Gazze'ye ulaştırılabilen yardım miktarının Refah sınır kapısının kapatıldığı mayıs ayı başından bu yana "yarıdan daha fazla azaldığını" söyledi.

Nisan ayında günlük ortalama 169 kamyonun Gazze'ye yardım ulaştırabildiğini belirten Nino, yardım kamyonlarının sayısının haziran ve temmuz aylarında 80'in altına düştüğünü belirtti.

Nino, ayrıca İsrail'in insani yardım konvoylarını "reddetmeye ve engellemeye devam ettiğini" sözlerine ekledi.