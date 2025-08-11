Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Orta Doğu ve Filistin konulu oturum düzenlendi. BM Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca konuşmasında, İsrail'in kararının ‘tehlikeli bir tırmanış’ anlamına geldiğini, bunun tüm bölgeye yayılabilecek yeni bir felaketin fitilini ateşleyebileceğini belirtti. Jenca, "Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz parçasıdır ve öyle kalmalıdır" dedi.

BM İnsanı Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham da video konferans yoluyla oturuma katıldı. Rajasingham, Gazze'deki askeri operasyonların genişletilmesi yönünde İsrail hükümetinin aldığı kararın ardından, saldırıların uzamasından ve insani kayıplardan endişeli olduğunu söyledi.

Rajasingham, özellikle şiddetli yetersiz beslenmeye maruz kalan çocuklar arasında açlığa bağlı ölümlerin arttığını vurgulayarak, "Bu artık yaklaşan bir açlık krizi değil. Bu açlıktır" ifadesini kullandı.