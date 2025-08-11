Saray ilçesine bağlı Ferit Melen ile Özalp'ın Noşar Mahallelerinde bugün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Her iki mahallede dereler taştı, bazı ev ve bahçeler kısmen su altında kaldı. Yağışla birlikte bölgeye ilçe belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iş makineleri sevk edildi.

Sele ilk müdahale ise ilçe belediyelerine ait iş makineleriyle yapıldı. Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir eski Belediye eş başkanları Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal ile Saray Belediye eş başkanları Filiz Öztürk ve Davut Acar ile birlikte selin vurduğu Saray ilçesine bağlı Ferin Mahallesi'nde incelemelerde bulunup çalışmaları yerinde inceledi.

Öte yandan, Özalp içesine bağlı Noşar Mahallesi'nde de sel felaketi meydana geldi. Bazı ev ve bahçeler sel suları altında kalırken, belediyeye ait iş makineleri çalışma başlattı. Özalp belediye eş başkanları Sakine Kutpınar ve Ecevit Ceylancı mahallede incelemelerde bulundu.