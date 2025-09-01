Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesinin kurulması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı. Kararın açıklanmasıyla birlikte kentte büyük bir sevinç ve gurur yaşandı. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, fakültenin açılmasının hem eğitim hem de sağlık alanında önemli bir adım olacağını vurguladı.

Yeni fakülte ile birlikte Bitlis’te sağlık hizmetlerinin kalitesinin artması, gençlerin başka illere gitmeden tıp eğitimi alabilmesi ve şehre bilimsel katkının sağlanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü, "Bu fakülte sadece Bitlis için değil, tüm bölge için büyük bir kazanımdır. Hem gençlerimize eğitim imkânı sunacak hem de sağlık alanında güçlü bir altyapı oluşturacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

27 Ağustos tarihinde Resmi Gazetede çıkan karara göre tıp fakültesinin kurulduğunu ifade eden Rektör Elmastaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız geçen yıl Malazgirt etkinliklerinde tıp fakültesinin kurulma talimatını verdi ve bizlerde çalışmalarımızı hızlandırarak hazır hele getirdik. Kısa bir süre önce fakültemiz kurulmuş oldu.

Bu fakültenin kurulmasında Cumhurbaşkanımız da imza atarak şehrimize ve üniversitemize kazandırması çok önemli. Onun için ben Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz etmek istiyorum. Yine YÖK Başkanımız, YÖK kurul üyelerimiz Ak Parti Bitlis Milletvekilimiz Turan Bedirhanoğlu yine Cumhurbaşkanımızın Baş Danışmanı Vedat Demiröz ve emeği geçenlerin hepsine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü önemli bir projeydi. Aslan biz üç yıl önce başvurumuzu yapmıştık ve kurulmasını istemiştik.

Mutlaka Bitlis’te hep bir Tıp Fakültesinin olmasını düşündük. Nihayetinde 27 Ağustos itibari ile bu fakültemiz kurulmuş oldu. Biz şu anda çalışmalara başladık. İnşallah iki yıl içinde hem morfoloji binası hem de hastane binası bitecek. Burayı hem fakülte anlamında hem de hastane anlamında aktif hale getirmiş olacağız. Bu anlamda üniversitemizin her döneminde yanımızda olan Bitlisli Eren ailesine teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü bizim hali hazırda hastanemizi onlar inşa ediyor.

Bitlis’te önemli bir ihtiyaçtı. Özellikle sağlık hizmeti anlamında ve özellikle ilde cevap verilemeyen bazı hastalıklar anlamında hastalarımız Van, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul gibi başka illere gitmek durumundaydı. Dolayısıyla bu anlamda araştırma hastanemiz ve Tıp Fakültemiz çok önemli bir boşluğu dolduracak" diye konuştu.