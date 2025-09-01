Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki bir apartmanda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Masaj salonuna baskın düzenleyen ekipleri, güvenlik kamerasından fark eden iş yeri sahibi B.F. (23) ile yanındaki 4 kadın, çatı katına saklandı.

SEYYAR MERDİVENLE ULAŞILAN GİZLİ GEÇİT

Binada arama yapan polisler, seyyar merdivenle çıkılan gizli bir geçitten çatıya ulaştı. Burada bulunan B.F. gözaltına alınırken, kadınlar kurtarıldı. İş yerinde fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 490 lira ele geçirildi.

KADINLARDAN BİRİ 17 YAŞINDA

Emniyete götürülen kadınlardan birinin 17 yaşında olduğu belirlendi.

"SADECE MASAJ YAPIYORUZ" DEDİ, TUTUKLANDI

Şüpheli B.F., hakkındaki suçlamaları reddederek ifadesinde, “Burası bir masaj salonu. İşletmede sadece masaj hizmeti veriliyor.” dedi.

İşlemlerinin ardından “Fuhşa aracılık veya zorlama” ve “Fuhuş için yer ve imkan sağlama” suçlarından adliyeye sevk edilen B.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.