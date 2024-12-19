Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Dağı’nda yer alan krater gölü, karla kaplanan etkileyici görüntüsüyle yolcu uçağından yolcular tarafından görüntülendi. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' sahibi olan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, İstanbul-Van seferini yapan yolcu uçağında seyahat eden yolcular tarafından gökyüzünden görüntülendi.

Adem Gül isimli yolcu tarafından cep telefonu ile uçaktan çekilen görüntülerde kar yağışı sonrası mavi ve beyazın buluştuğu Nemrut Krateri muhteşem manzarasıyla dikkat çekti. Kayda alınan görüntüde, Nemrut Krateri’nin yanı sıra Ahlat ilçesinde bulunan Nazik Gölü ile Adilcevaz ilçesinde bulunan Aygır Gölü ile Süphan Dağı ve Erek Dağı’da aynı kadrajda yer aldı.