Avrupa'da Umutlar Tükendi

Önceki hafta Ajax’a 4-0 kaybeden Beşiktaş, bu sefer galibiyet alarak moralleri düzeltmeyi umuyordu; ancak karşılaşma 3-1'lik Frankfurt üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta Öne Çıkan Anlar

Maçın başlama düdüğünden itibaren Eintracht Frankfurt, 17. dakikada kazandığı penaltıyla öne geçti ve 19. dakikada Omar Marmoush'un golüyle farkı açtı. Beşiktaş'ın Ciro Immobile ile kullandığı penaltıdan sonuç alamaması, takımın moralini bozarken, konuk ekip 82. dakikada Knauff’un golüyle durumu 3-0 yaptı. Beşiktaş, 90+3’te Masuaku ile bir gol bulsa da, bu sonuç maçı kaybetmelerine engel olamadı.

Teknik Ekibin Tercihleri Eleştiriliyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, kadroda değişiklikler yaparak sahaya çıktı; ancak bu değişiklikler beklenen etkiyi yaratmadı. Hastalık ve sakatlıklar sonrası geri dönen oyuncuların form durumları da tartışma konusu oldu. Özellikle, kaleci Ersin Destanoğlu'nun sezonun ilk maçına çıkması dikkat çekerken, takımın genel performansı Avrupa'daki hedeflerini tehdit eden bir sonuçla noktalandı. Beşiktaş, gelecek maçlarda toparlanmak için acil önlemler almak zorunda kalacak.