Macaristan'da Seyircisiz Oynanacak

Başlangıçta İstanbul'da oynanması planlanan bu önemli karşılaşma, siyasi nedenler sebebiyle tarafsız bir sahaya taşındı ve Macaristan'da oynanacağı açıklandı.Beşiktaş, 28 Kasım 2024 tarihinde Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu'nda karşılaşacak. UEFA'nın güvenlik endişeleri doğrultusunda aldığı bu karar, yerel makamlarla yapılan görüşmeler sonucunda alındı ve maç, seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Bu durum, Beşiktaş taraftarları arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Beşiktaş'tan Resmi Açıklama

Beşiktaş kulübü, maçın Macaristan'da oynanmasına karar verilmesinin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, Macaristan'ın tek ev sahibi ülke olarak seçildiği ve maçın seyircisiz oynanma kararının yerel yetkililer tarafından alındığı belirtildi. Beşiktaş, taraftarlarının bu maç için seyahat programı yapmamalarını da önemle rica etti.