Evinde Rahat Bir Galibiyet

Farkı İkiye Çıkaran GolMaçın 45+2. dakikasında Rafa Silva'nın attığı golle farkı ikiye çıkaran Beşiktaş, bu sonuçla birlikte puanını 20'ye yükseltti. Konyaspor ise ligdeki 11 puanla 8. sırada yer almaya devam etti, böylece Beşiktaş zirve takibine devam etti.

Unutulmaz Bir Maç Atmosferi

Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen maç öncesinde Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı; stadyum, ay-yıldızlı bayraklarla donatıldı ve şarkıcı Norm Ender ile çocuk korosu, taraftarlara duygusal anlar yaşattı. Beşiktaşlı oyuncular da "Cumhuriyetin Bekçisiyiz" yazılı pankartlarla ısınmaya çıktı.