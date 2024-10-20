Milli aranın ardından sahaya dönen Beşiktaş, evinde Konyaspor ile karşılaşacak ve taraftarlarını coşturmak için sahada olacak. Maç, bugün saat 16:00'da Tüpraş Stadyumu'nda başlayacak.

İlk 11'ler Belirlendi

Her iki takımın da sahaya süreceği ilk 11'ler belli oldu ve bu, maçın heyecanını artırıyor. Beşiktaş, Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih ve Immobile ile sahada yer alırken, Konyaspor ise Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf ve Kramer ile mücadele edecek. Beşiktaş'ta, Paulista ve Rashica sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor.Namağlup bir performans sergileyen Beşiktaş, evinde oynadığı 3 maçı da kazanarak ligdeki formunu sürdürüyor. Konyaspor ise, 11 puanla 8. sırada yer alarak mücadeleye katılacak ve rakibine zor anlar yaşatmayı hedefliyor. Maçın hakemliğini Kadir Sağlam üstlenecek ve bu karşılaşma, iki takım için de ligdeki başarılarını belirlemede kritik bir öneme sahip olacak.