Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Omar Marmoush, 22. dakikada Dina Ebimbe ve 82. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.

Siyah-beyazlı ekibin golünü ise 90+3. dakikada Arthur Masuaku attı.

Bu sonuçla Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Ajax'ın (Hollanda) ardından Eintracht Frankfurt'a da mağlup olarak ikinci yenilgisini yaşadı. Bu maçlarda kalesinde 7 gol gören "Kara Kartal", rakip fileleri ise bir kez havalandırdı.

Organizasyonda ilk galibiyetini alan Almanya temsilcisi ise puanını 4'e çıkardı.

İlk yarı

6. dakikada Ndour'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Santos meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada Alman ekibi penaltı kazandı. Ceza sahasının solunda aut çizgisine yakın bir bölgede Paulista'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterd

19. dakikada atışı kullanan Marmoush, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

22. dakikada Eintracht Frankfurt çalışılmış bir duran topla 2. golü buldu. Beşiktaş yarı alanının ortalarından kullanılan serbest vuruşta Marmoush pasını bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Koch'un kafayla indirdiği topu Ebimbe altı pas içinde filelerle buluşturdu.

26. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Rashica'nın sağdan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşunda top Koch'un eline temas edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada topun başına geçen Immobile'nin vuruşunda, kaleci Santos topu direk dibinde kurtararak kornere çeldi.

37. dakikada Rafa Silva ceza yayı içinde topla buluşarak şutunu çekti, kalecinin müdahalesi sonrası meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

45+1. dakikada Immobile, Muçi'nin pasıyla ceza sahası dışından bekletmeden şutunu çekti, kaleci topu kornere gönderdi.

​​​​​​​

İkinci yarı

68. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Rafa Silva'nın ceza yayına doğru gönderdiği topa Gedson Fernandes sert vurdu ancak meşin yuvarlak Paulista'ya çarparak auta gitti.

73. dakikada Rafa Silva'nın sağdan ceza sahasına girerek dışarı çevirdiği topa Ndour'un sert vuruşunda, Theate kafayla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

82. dakikada Eintracht Frankfurt'un 3. golü geldi. Orta sahadan kaptığı topla Beşiktaş ceza sahasına giren Knauff ayağının dışıyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3

84. dakikada Immobile sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Salih Uçan'ın vuruşunda kaleci şık bir kurtarışla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+3. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Masuaku'nun soldan ortasında kaleye yönelen topa kaleci istediği gibi müdahale edemedi ve top ağlarla buluştu: 1-3

Siyah-beyazlı takım karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Kırmızı kart beklentisi, ofsayta takıldı

Karşılaşmanın 8. dakikasında Ciro Immobile, ceza sahasına girerken Robin Koch ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

VAR hakemlerinin uyarısı üzerine potansiyel kırmızı kart için pozisyonu monitörden izleyen hakem John Beaton, son oyuncu durumundaki Immobile'nin ofsaytta olduğuna karar verdi.

Böylece siyah-beyazlı oyuncuların Koch için kırmızı kart beklentisi de gerçekleşmedi.

Ciro Immobile, penaltı kaçırdı

Beşiktaş'ta İtalyan futbolcu Ciro Immobile, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Siyah-beyazlı takım, 26. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta Koch'un topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltı kazandı.

Ciro Immobile'nin 27. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Santos, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi ve gole izin vermedi.

Deneyimli santrfor, kariyerinde Avrupa kupası maçlarında ilk kez penaltı kaçırdı. Immobile, Avrupa arenasında kullandığı 9 penaltının 8'ini gole çevirdi.

Kaleci Santos'tan kritik kurtarışlar

Eintracht Frankfurt'un Brezilyalı kalecisi Kaua Santos, maçta çok önemli kurtarışlara imza attı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Immobile'nin penaltı vuruşunda topu kornere çelen Santos, 6. dakikada Ndour, 37. dakikada Rafa Silva, 45+1. dakikada Immobile ve 85. dakikada Salih Uçan'ın çıkardığı şutlarda, 86. dakikada ise Mustafa Hekimoğlu'nun kafa vuruşunda gole izin vermedi.

Müsabakada 6 kritik kurtarışa imza atan Kaua Santos, galibiyette de önemli rol oynadı.

Almanya temsilcilerine karşı 11. yenilgi

Beşiktaş, Alman ekipleriyle Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda 11. mağlubiyetini yaşadı.

Siyah-beyazlılar; Avrupa arenasında Alman takımlarıyla 14. kez karşı karşıya geldi.

"Kara Kartal", bu müsabakalarda 11. kez sahadan mağlup ayrıldı. Söz konusu karşılaşmaların 2'sini kazanan Beşiktaş, birinde de berabere kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst: Belki de en iyi oyunumuzu oynadık. Skor istediğimiz gibi olmadı

Hollandalı teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu maçı analiz etmek zorundayız. İyi bir Beşiktaş izledik. Bu maça kadar belki de en iyi oyunumuzu oynadık. Onlardan daha çok fırsat yarattık. Skor istediğimiz gibi olmadı." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenildikleri maça göre daha iyi bir performans sergilediklerini aktaran Van Bronckhorst, "Daha agresif ve tempolu oynadık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Skor da almamız gerek. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Lig maçına hazırlanacağız. Milli aradan sonra da Olimpik Lyon maçını düşüneceğiz." diye konuştu.

"Her şeyini vermiş bir takımı ıslıklamak güzel bir şey değil"

Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı taraftarların bazı oyunculara tepki göstermesi hakkında ise şunları kaydetti:

"En iyi performansı vermediğimizi düşünen varsa tekrar stada gelmesin. Kendi oyuncularımızı neden ıslıkladığımızı anlayamıyorum. Her şeyimizi vermediğimizde anlayabilirim. Ersin ve Muçi ıslıklandı. Mert sakattı ve Ersin oynadı. Muçi de iyi oynadı. Herkes her şeyini verdi. Beşiktaş'ta başarıyı istiyorsak herkese ihtiyacımız var. Taraftarımızın bize tam destek olması lazım. Kötü oynarsak beni ıslıklayabilirler. Sıkıntı yok. Ancak bugün mental olarak oyuncularımız için zor oldu. Geçen sezon zor geçti ama bu sezon iyi yoldayız. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Taraftarımıza da ihtiyacımız var. Bugün onlara iyi bir maç izlettik, skor istediğimiz gibi olmadı. Taraftarımızı seviyorum. Her şeyini vermiş bir takımı ıslıklamak güzel bir şey değil. Umuyorum böyle bir şeyi bir daha yaşamayız."

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller: Doğru zamanda golleri bulduk

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Toppmöller, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Zor bir maç oynadık. Savunmada ve hücumda çok iyi işler yaptık. Doğru zamanda golleri bulduk. Oyunun kontrolünü ele aldık. İyi bir ivme yakaladık. Kazanmaya devam ediyoruz. Ligdeki Bayern Münih maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada kritik kurtarışlara imza atan ve Ciro Immobile'nin penaltı vuruşunda gole izin vermeyen kaleci Kaua Santos'un performansıyla ilgili Alman teknik adam, "Santos çok önemli bir kaleci. Bu galibiyette bize çok yardımcı oldu. Penaltıda yaptığı kurtarışla maçın farklı bir hikayeye gitmesine engel oldu. İyi işler çıkarmaya devam etti. O son golü yememiş varsayıyorum. Harika bir iş çıkardı. Tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.