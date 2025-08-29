Benfica, Portekiz Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'na gönderdiği açıklamada, oyuncu Aktürkoğlu'nun kalıcı transferi için Türkiye'den Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardığını bildirdi.

Kulübün resmi sitesinde transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu anlaşma, prensip olarak oyuncunun sportif haklarının 22 milyon 500 bin Avro tutarında ve hedeflere bağlı değişken bir ücret karşılığında kesin olarak devredilmesini öngörmektedir; bu da transferin toplam değerinin 25 milyon Avro tutarına ulaşabileceği anlamına gelmektedir.

Ayrıca Galatasaray'ın rüçhan hakkı bulunduğu için bu şartlar kendisine daha önceden bildirilmiştir”