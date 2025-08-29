Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Suriye arasındaki kara yolu taşımacılığına ilişkin bilgi verdi.

İki ülke arasında taşımacılığın bir süredir aktarmalı gerçekleştiğine işaret eden Uraloğlu, "Türkiye ile Suriye arasında 13 yıl aradan sonra aktarmasız uluslararası kara yolu taşımacılığı yeniden başladı. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan dün 4 tır Mersin'den Halep'e, 3 tır İdlib'den Mersin'e gitmek üzere geçiş yaptı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç karışıklık sebebiyle taşıma faaliyetlerin önce durma noktasına geldiğini, akabinde tamamen durduğunu anımsatarak, yıllardır sınır kapısındaki yüklerin aktarma yoluyla taşındığını belirtti.

Bu ülkede Aralık 2024'te yaşanan gelişmeler sonrasında taşımalara yeniden başlamak üzere süreci başlattıklarını anlatan Uraloğlu, 27-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda Suriye ile kara yolu taşımacılığı alanında mutabakat zaptı imzaladıklarını bildirdi.

Uraloğlu, 9 Temmuz'da Cilvegözü Sınır Kapısı'nda teknik düzeyde toplantı gerçekleştirildiği bilgisini paylaşarak, o toplantıda geçiş şartlarının belirlendiğini, şimdi ise sahada bu süreci başlattıklarını ifade etti.

"Ürdün ve Suudi Arabistan'a ulaşım daha hızlı ve ekonomik hale gelecek"

Taşımaların yeniden başlamasıyla Türk ve Suriye plakalı taşıtların artık sınırda yük aktarmaya gerek kalmadan doğrudan varış noktalarına ulaşacaklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ağustos 2024 ile Ağustos 2025'i kıyasladığımızda Suriye'ye yönelik taşımalarımızda yüzde 50 artış yaşandı. Bu eğilim artarak devam edecek. Suriye güzergahının yeniden açılmasıyla Hatay, Gaziantep ve Mersin gibi şehirlerimizden Ürdün ve Suudi Arabistan'a ulaşım daha hızlı hale gelecek. Bu adım, sadece ihracatçımıza değil bölge ekonomisine de canlılık kazandıracak."