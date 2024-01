Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sezon başında önemli bir bonservis ücreti ödenerek Karacabey Belediyespor'dan transfer edilen Bekir Can Kara, Vanspor'dan ayrılarak, 2. Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Iğdır FK ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz günlerde ayrılığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bekir Can Kara, "Sevgili Vanspor camiası; Bugün itibariyle Vanspor ile yollarımızın ayrıldığını duyurmak istiyorum.

Bu süreçte takımımız için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Takım arkadaşlarıma, beraber çalıştığımız teknik ekibimize ve tüm taraftarlara teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte Vanspor'a başarılar dilerim" ifadelerine yer vermişti. Alagöz Holding Iğdır FK imza töreniyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Vanspor FK'dan transfer ettiği Bekir Can Kara ile sözleşme imzalamış bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

BEKİR CAN KARA'NIN VANSPOR PERFORMANSI

Sezon başında Karacabey Belediyespor'dan transfer edilen Bekir Can Kara, Vanspor formasıyla 13 resmi maçta görev aldı. 1 gol ve 1 asist katkısında bulunan Bekir Can Kara, bin 13 dakika sahada kalırken, bu periyotta 1 sarı kart gördü. Öte yandan Bekir Can Kara'nın Iğdırspor'a 10 milyon TL karşılığında transfer olduğu ileri sürülüyor.

BEKİR CAN KARA KİMDİR?

1998 yılında Iğdır'da dünyaya gelen ve Adana Demirspor alt yapısında futbol yaşantısına adım atan Bekir Can Kara, daha sonra Adana Demirspor U21, Karaköprü Belediyespor, Arsinspor, 1461 Trabzon FK, Kozan Spor FK, Osmaniyespor ve Karacabey Belediyespor formalarını terletti. Kariyerinde 177 resmi maçta görev alan Bekir, 17 gol atıp, 2 asist katkısında bulundu. Bekir Can bu periyotta 43 sarı kart görürken, 1 kez kırmızı kart gördü.

14 bin 11 dakikada sahada kalan Bekir Can Kara, merkez orta saha, on numara ve ön libero mevkilerinde oynayabiliyor. 2022-2023 futbol sezonunda Karacabey Belediyespor formasını terleten Bekir Can Kara, 35 maçta görev alırken, 6 gol atıp, 2 asist katısında bulundu. Bekir Can Kara geçtiğimiz sezon 2 bin 855 dakika sahada kaldı. Ligin ilk devresinde Vanspor formasıyla 13 resmi maçta görev alan Bekir Can Kara ise, 1 gol ve 1 asist katkısında bulundu. Vanspor formasıyla bin 13 dakika sahada kalan Bekir Can Kara, bu periyotta 1 sarı kart gördü.