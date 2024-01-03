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TEİAŞ taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 2'si Elektronik, 12'si İnşaat ve 1'i Elektrik olmak üzere toplam 15 Teknisyen alımı yapacak.

İşe alınacak personellerden 2’si Van’da çalıştırılacak.

BAŞVURU:

Durumları talep şartlarına uyanlar, ilanın İŞKUR internet sitesinden yayımlandığı tarihten itibaren (15-19/01/2024 tarihleri arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:

Adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve TEİAŞ internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecek.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

İŞKUR'a başvuru yapan ve isimleri TEİAŞ’a gönderilen adaylardan;

* Talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı ile

* Öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve bu adaylar sözlü sınava davet edilecek.

Kura çekimi, iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılacak.

İş gücü talebi; Elektronik Teknisyenleri için bölgesel düzeyde, inşaat ve elektrik teknisyenleri içinse il düzeyinde karşılanacak.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmelerin TEİAŞ’ın internet sitesinin (www.teias.gov.tr) "duyurular" kısmından ilan edileceği açıklandı.

Talep şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların başvuruları kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılabilecek.