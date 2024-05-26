Sarı-lacivertli takımın forvet oyuncusu Michy Batshuayi, sakatlık şikayetleri nedeniyle bugün oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecek. Kulüb açıklamasına göre, Belçikalı oyuncunun son zamanlarda teknik ekibi nedeniyle yaşadığı kas ağrıları, Batshuayi'yi maç kadrosuna dahil etmemeye karar verdi.

Bu gelişme, F.Bahçe taraftarlarını üzecek bir haber olarak öne çıkıyor. Sezonun başında Chelsea'den transfer edilen Batshuayi, Sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkmayı beklerken, sakatlığı nedeniyle iflas etmek zorunda kaldı.