Devlet Su İşleri'ne Yüklenen Sorumluluk

Zeydan, Kurubaş Deresi'nde gerçekleştirilmeyen ıslah çalışmaları yüzünden son altı ayda ikinci kez sel olayının yaşandığını belirtti Zeydan, DSİ'nin sorumluluklarını yerine getirmediğini vurgulayarak, "Bu duyarsızlık kabul edilemez," ifadelerini kullandı. Başkan, vatandaşların yaşadığı mağduriyeti dile getirerek, ıslah çalışmalarının bir an önce yapılması gerektiğini ifade etti.

Geçmişte Yaşanan Trajedi

Kurubaş Deresi'nde daha önce yaşanan bir olayda, küçük bir çocuğun bu dereye düşerek hayatını kaybetmesi, yetkililerin dikkatini çekmedi. Zeydan, bu tür trajedilerin önlenmesi için gereken önlemlerin alınmadığını belirtti.

Geçmiş Olsun Dileğinde Bulundu

Zeydan, İpekyolu ilçesinde sel bölgesini ziyaret ederek mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu. "Van Büyükşehir ve İpekyolu Belediyesi olarak halkımızın yanında olacağız," diyen Zeydan, maddi ve manevi zararların giderilmesi için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.

İpekyolu Belediyesi'nin Uyarıları

İpekyolu Belediyesi'nin, DSİ'ye yazdığı yazılarda dere yatağındaki köprülerin yetersiz kaldığı ve taşkınların önlenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtilmişti.