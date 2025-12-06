Başkale Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Gevaşspor, 33. dakika attığı golle 1-0 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısında Başkalespor baskılı futbolla attığı golle maçta 1-1 eşitlik sağlandı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca, takımlar birer golle puanları paylaştı. Her iki takım geçtiğimiz Ekim ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başkalespor teknik direktörlerü Kinyas Turan'ı maça çıktıkları pankartla andı.

Maçı, ilçedeki kurum amirleri ve çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: İHA