2 bin 460 rakımla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yeri olan Van il merkezine 116 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale'de Sibirya soğukları etkili olurken, termometreler dün gece sıfırın altında 24 dereceyi gösterdi. Buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede evlerin camları ve kaldırımlar buz tuttu.

İlçede günlerdir devam eden soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın sıfırın altında 24 dereceye kadar düşmesi sonucu, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, evlerin camları dondu. Otoparkı olmayan sürücüler, sabah saatlerinde araçlarını çalıştıramadı.

Kıyasettin Bakışkan isimli vatandaş, soğuklardan olumsuz etkilendiklerini, özellikle sabah işe gitmekte zorluk yaşadıklarını, araçların çalışmadığını söyledi. Bakışkan, "İlk defa Başkale'de böyle bir soğuk gördük. Gece eksi 30-40'lara düşüyor, gündüz de 24 ile 25 arasında soğuk oluyor.

Kar az yağdı ama hava çok soğuk. Ben köyden geliyorum. Sular donmuş, araçlar çalışmıyor. İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Nefesimiz bile havada donuyor" dedi.

Meteoroloji verilerine göre ilçe merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24 olarak ölçülürken, gün ortasında havanın açık ve eksi 14 derece, gece ise eksi 25 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi.