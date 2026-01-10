Başkale ilçesinde günlerdir yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle araçlar resmen kar altında kalırken, 88 kırsal mahalle ve mezra yolu da ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının ilçe merkezinde 50 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçtiği ilçede belediye karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan, sabah işyerlerini açan esnaflar da dükkânlarının önünü temizleyerek belediye ekiplerine yardımcı oldu.