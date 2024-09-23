Ders Çalışırken Gelen Felaket

16 yaşındaki Zeynep Şener, üniversite sınavlarına hazırlanırken, beklenmedik bir anda hayatının en büyük tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sel felaketi sırasında, Zeynep’in ders çalıştığı konteyner, sel suları tarafından yaklaşık 200 metre sürüklendi. Olayın tanıkları, bu dramatik anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Zeynep’in Yaşadığı Korku Dolu Anlar

Zeynep, sel anında konteynerde ders çalışıyordu ve annesinin çağrısıyla dışarıya çıkmaya karar verdi. O sırada yağmurun getirdiği küçük bir selin tehlikeli boyutlara ulaştığını fark etmedi. "Konteynerde ders çalışıyordum. Annem mutfak kısmında çadır kurmamı istedi," diyen Zeynep, kitaplarını almak için konteynere yöneldiğinde, ani bir su baskını ile karşılaştı. "Beni sele kapılmaktan son anda kurtardı," diyerek yaşadığı dehşeti dile getirdi.

Ailenin Mağduriyeti

Zeynep’in babası Servet Şener, o sırada cuma namazında olduğunu belirtirken, selin etkisini ilk gördüklerinde hemen dışarı çıkmaya çalıştıklarını söyledi. "Konteyner, yaşam alanımızdı ve bu durumu asla beklemiyorduk," diyen baba, ailenin yaşadığı kayıpları ve mağduriyeti vurguladı. "Üç çocuğum üniversiteye hazırlanıyordu ve tüm eşyalarımız sele kapılıp gitti," diye ekledi.

Yerel Yetkililerin Yetersizliği

Mahallede yaşanan felaketin ardından yerel yönetimler, hemen enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başladı. Ancak, bölge halkı yıllardır süregelen sel sorunlarının çözülmediğinden şikayet ediyor. Eski muhtar Miraz Acar, "Bu köyde her yıl sel felaketi yaşıyoruz. Devlet Su İşleri'ne birçok kez dilekçe verdik ama hala etkili bir çözüm üretilmedi," diyerek durumu eleştirdi.

Gelecek İçin Umutlu Bekleyiş

Sel felaketi, sadece Zeynep’in hayatını değil, tüm ailenin ve mahallelinin yaşamını derinden etkiledi. Zeynep’in yaşadığı bu trajik olay, aynı zamanda sel yönetimi konusundaki yetersizlikleri gözler önüne serdi. Bölge halkı, bir daha böyle bir felaket yaşamamak için yetkililerden kalıcı çözümler bekliyor. Zeynep ve ailesi, bu zor günleri geride bırakıp yeniden hayata tutunabilmek için umut dolu bir gelecek arayışında.