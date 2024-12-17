Van’da geçen hafta ve dün akşam etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bırakırken, uzmanlar çeşitli hastalıklar ve soğuk havaların tetikleyebildiği özellikle kalp krizi riskine karşı uyarılarda bulundu. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, kış aylarının kalp krizi açısından riskin arttığı bir dönem olduğunu söyledi.

Soğuk havaların kalp damarlarında veya genel olarak damar yapılarında büzüşmeye yol açtığını kaydeden Doç. Dr. Sarıkaya, "Büzüşmeye yol açtığı için tansiyon yükseklikleri yapabilir ve kalbin daha hızlı atmasına sebep olarak kalbin iş yükünü arttırıyor veya direkt kalbi besleyen damarları büzüştürerek göğüs ağrısı veya işte spazm dediğimiz durumlar veya bunun zeminde gelişebilecek kalp krizini tetikleyebiliyor. Bu açıdan dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle daha önce kalp hastalığı olanlar veya kalp krizi açısından yüksek risk altındaki hastaların ekstra dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

'GÜNÜN SICAK SAATLERİNDE SPOR YAPIN'

Kış aylarında yapılan sportif faaliyetlere de dikkat çeken Doç. Dr. Sarıkaya, bu yıl bölgede ekstra bir soğuk hissedildiğini, bu nedenle de günün daha sıcak saatlerinde daha uygun koşullarda spor yapılmasını önerdi. Doç. Dr. Sarıkaya, "Gece saatlerinde veya sabah çok erken saatlerde soğuğun çok yoğun olduğu zamanlarda yapılmasını önermiyoruz. Gün içinde güneşin olduğu saatlerde veya sıcaklığın bir miktar yükseldiği zamanlarda yapılması daha uygun olur. Yine göğüs bölgesini korumakta fayda var. Direkt yoğun soğuğa maruz kaldığında kalpte spazm olma riski var. Bunun yanında soğuk hava ile beraber artan zatürreler veya grip gibi vücutta iltihabi sürece yol açan hastalıklarda kalp krizini tetikleyebiliyor veya riskini arttırabiliyor diyebiliriz. Bunlara karşı da dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

Soğuk havalarda gribe karşı da uyarıda bulunan Sarıkaya, "Korunmamız, iyi beslenmemiz lazım. Odaları iyi havalandırmamız lazım. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı da sürekli bunlarla ilgili duyurular yapıyor. Ekim aylarında uygun zamanda grip aşısı olmasını da öneriyoruz. Soğuk havaya maruz kalmamak adına iyi giyinmek lazım. Ayrıca kış aylarında C vitamini açısından zengin sebze ve meyveler tüketmek ve bol sıvı almak lazım" dedi.