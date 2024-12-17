Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turunda, temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor A.Ş. ile mücadele edecek.

Saat 18.00'de başlayacak olan maç öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Ev sahibi ekip sahaya; Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Casper Sommer Hojer, Ioannıs Papanıkolaou, Dal Varesanovıc, Vaclav Jurecka, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasıc, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo ve Altın Zeqırı ilk 11'i ile çıkacak.

Artı Değer Van Spor FK ise zorlu maça; Cantuğ Temel, Onur Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Rıdvan Dönmez, Muhammed Çoksu, Kerem Çağatay, Sergen Yatağan, Muhammed Ali Doğan, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Hasan Bilal ve Fuat Bavuk ile başlayacak.